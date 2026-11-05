Slavlje života i prijateljstva

Gerontološki centar Pančevo bio je domaćin jedinstvenog okupljanja pod nazivom „Godine su samo broj i ništa više”.Posebno mesto susreta zauzelo je takozvano „Čarobno drvo prijateljstva”.

U okviru drugog po redu Susreta ustanova socijalne zaštite, Gerontološki centar Pančevo bio je domaćin jedinstvenog okupljanja pod nazivom „Godine su samo broj i ništa više”.

Ova manifestacija okupila je zaposlene i korisnike iz različitih krajeva zemlje sa jasnim ciljem da kroz druženje, kreativne radionice i muziku slave život, prijateljstvo i aktivno starenje.

Posebno mesto tokom ovog emotivnog susreta zauzelo je takozvano „Čarobno drvo prijateljstva”.

Na njegovim granama učesnici su ostavljali rukom ispisane poruke ljubavi, podrške i zahvalnosti, stvarajući jedinstveni simbol međusobnog razumevanja i čvrste povezanosti među generacijama.

„Značaj ovakvih susreta je nemerljiv. Oni pružaju priliku za povezivanje ustanova, razmenu iskustva i dobre prakse, ali pre svega za stvaranje novih prijateljstava i osećaj pripadnosti”, poručili su domaćini iz Gerontološkog centra Pančevo, ističući da su korisnici dokazali da želja za druženjem i kreativnost ne znaju za godine.

Na ovogodišnjem uspešnom skupu učestvovali su predstavnici gerontoloških centara iz Niša, Zrenjanina, Vršca, Valjeva i Mladenovca, kao i Doma za duševno obolela lica „1. oktobar” iz Starog Leca. Svi oni su svojom pozitivnom energijom i prisustvom doprineli da ovaj dan u Pančevu ostane ubeležen kao lepa zajednička uspomena.

(Pančevac/S.L)