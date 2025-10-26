KAČAREVO: Otvorena izložba slika Dragojle Lacković

Samostalna izložba umetničkih slika Dragojle Lacković iz Pančeva, može se videti ovih dana u prostorijama kačarevačkog Doma omladine.

Organizator svečanog otvaranja lokalni Dom kulture priredio je tom prilikom bogat program, a pored predstavljanja pančevačke umetnice i njenih slika, upriličeni su raznovrsni kulturno-umetnički sadržaji.

Tako je brojna publika imala prilike da uživa u nastupima većeg broja pančevačkih i beogradskih pesnika-

Pored toga, tokom večeri na sceni su se našli i članovi plesnog ansambla „Starogradska Srbija“, takođe, iz Beograda, koji otplesali pet plesnih koreografija, a poslednja je bila valcer.

Izložbu je najavila direktorka kačarevačkog Doma kulture Veronika Kerekeš Stevanovski, a praktično je svečano otvorio poeta Rade Pantelić koji je napisao pesmu o autorki i govorio o njenom stvaralaštvu.

Inače, ovo je pedeset osma izložba slika Dragojle Lacković, na kojima su uglavnom dominirali likovi u pejzažu izrađeni u tehnici ulje na platno, uz upadljivu razigranost boja, mnoštva motiva i prirode u svim formama i oblicima,

Svi zainteresovani ovu postavku mogu da pogledaju u naredne dve nedelje, radnim danom od 9 do 13 sati u Domu omladine.

(Pančevac/J. Filipović)

Dom kulture Kačarevo: Večeras monodrama „Pupinove zlatne lestve“

Pejzaži kao večita velika inspiracija